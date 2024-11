Casertanews.it - Rischio dimissioni fake, il consigliere diffida il Comune

Leggi su Casertanews.it

Ildi opposizione Silvio Sasso non si dimette eil. L’esponente della minoranza di Sessa Aurunca, in una nota, ha smentito le voci su presuntepresentate in Municipio: “Sono dichiaratamente false e non riconducibili al sottoscritto e alla sua volontà ed.