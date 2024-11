Ilrestodelcarlino.it - Rientra pure Kargbo. Antonucci favorito

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Atteso per l’allenamento di questa mattina il ritorno in gruppo di Augustus, ultimo dei bianconeri impegnati con le nazionali are a Cesena. Il numero 10 del Cavalluccio ha giocato martedì pomeriggio contro lo Zambia, e la sua Sierra Leone è stata sconfitta per 2 a 0 conche è rimasto in campo per tutti i novanta i minuti. Considerati i pochi giorni per smaltire le tossine delle partite giocate, l’ex Crotone aveva disputato anche quasi tutto il match, è stato sostituito a due minuti dal novantesimo, di venerdì contro il Ciad, probabile che sabato, nel derby contro la Reggiana, mister Mignani decida di farlo partire dalla panchina. Si va quindi verso la conferma della formazione scesa in campo dal primo minuto al Tombolato di Cittadella, con Kinsmann in porta, quindi il trio Ciofi, Prestia e Mangraviti come linea difensiva, poi Adamo e Donnarumma esterni, Calò, Bastoni e Berti in mediana e davanti il duo-Shpendi.