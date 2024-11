Sbircialanotizia.it - Ricerca, oncologi e cardiologi: “L’Italia è diciottesima in Ue per risorse ma alto livello trial”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Cognetti (Foce), 'un oltraggio attendere 14 mesi per accedere a cure, servono nuovi modelli'in Europa per spesa ine sviluppo, con l’1,33% in rapporto al Pil (l’obiettivo nell’Ue è il 3%) ma, anche con pochea disposizione, il valore della produzione scientifica del nostro Paese è ai vertici a .