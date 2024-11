Ricerca d’eccellenza nuovo bando Erc | contributi fino a 150mila euro

Leggi su Ildenaro.it

Pubblicato nell’ambito di Horizonpe ilERC Proof of Concept. La call mira a massimizzare il valore delladi eccellenza che l’ERC finanzia, supportando ulteriori attività per verificare il potenziale di innovazione di idee derivanti da progetti finanziati ERC.Possono partecipare ali Principal Investigator con un progetto in corso o concluso dopo il 10 gennaio 2024. Il contributo finanziario sarà pari ad un massimo di 150.000per un periodo di 18 mesi. Due le scadenze previste:13 marzo 2025 e 18 settembre 2025. L'articoloErc:proviene da Ildenaro.it.