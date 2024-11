Ilrestodelcarlino.it - Reggiolo, fermato con oggetto da scasso in auto

(Reggio Emilia), 21 novembre 2024 - Ha tentato di allontanarsi alla vista dei carabinieri. Ma è statoe controllato, un giovane di 28 anni, già noto per precedenti di polizia legati a reati contro il patrimonio. E’ stato, dove i carabinieri, in serata, una settimana fa, hanno effettuato servizio di pattugliamento in via Grandi. Il giovane era in. E’ apparso nervoso di fronte al controllo. E il motivo è stato presto spiegato. Nella vettura, infatti, c’erano due grossi cacciaviti con punta a taglio della lunghezza di oltre 30 centimetri, guanti, capellino e torcia. Praticamente le attrezzature solitamente usate per furti con. Non avendo potuto giustificare il possesso degli arnesi, è stato denunciato per la detenzione di chiavi e grimaldelli. A insospettire i carabinieri è stato il tentativo dell’uomo di cambiare direzione di marcia alla vista del posto di controllo.