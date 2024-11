Perugiatoday.it - Razzie nei locali di slot machine, latitante arrestato in Spagna: deve scontare 4 anni di carcere

Leggi su Perugiatoday.it

Dopo nove mesi di latitanza, un quarantatreenne rummena è statodue giorni fa a Gerona, in, su disposizione della Procura Generale di Perugia per i reati di furto aggravato in concorso, uccisione di animali, rapina aggravata, danneggiamento, lesioni personali volontarie aggravate.