Tg24.sky.it - Raffaele Ventura, pena estinta per l'ex terrorista: potrà tornare in Italia

Leggi su Tg24.sky.it

per “decorso del tempo”. È questa la decisione della Corte d'Assise d'appello per, exdelle Formazioni Comuniste Combattenti, condannato per concorso morale nell'omicidio del vicebrigadiere Antonio Custra, avvenuto nel maggio 1977 a Milano. Ora, il 75ennefare rientro in