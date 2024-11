Anteprima24.it - Raccolta rifiuti verde privato, Iannelli “Modificheremo il contratto con Asia”

Tempo di lettura: 3 minuti“Non accettiamo lezioni dal gruppo Pd sull’attenzione che dedichiamo alle contrade, che è tra le priorità dell’Amministrazione Mastella. E’ sufficiente ricordare, senza contare numerosi altri sforzi quotidiani, che per la prima volta nella storia le aree rurali hanno numeri civici e toponomastica e per la prima volta nella storia sono servite da linee di trasporto urbano. Proprio oggi è stata effettuata una pulizia straordinaria a contrada San Chirico in una zona che era stata teatro di sversamenti illeciti: di questo ringraziamo l’. Rivendichiamo un lavoro meticoloso sulle aree rurali, cui tiene particolarmente anzitutto il sindaco Clemente Mastella”, lo scrive in una nota la consigliera delegata alle Contrade Loredana. “Quanto alla problematica sollevata, un pò ingenerosamente, dal gruppo Pd relativa alladegli sfalci a contrada Epitaffio, dall’mi hanno illustrato i dettagli della problematica.