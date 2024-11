Quotidiano.net - Putin, con i missili sulla Russia il conflitto è mondiale

Leggi su Quotidiano.net

Con gli attacchistici occidentali in, ilin Ucraina ha assunto un "carattere globale": lo ha detto Vladimirin un discorso televisivosituazione in Ucraina. Il leader del Cremlino è apparso in tv per rivolgere un discorso alle forze armate.