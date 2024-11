Bergamonews.it - PRONTO – “Lettera in coro”: impegno e riflessione sull’infanzia grazie al coro cittadino degli abitanti

Bergamo. Un teatro che è scuola e che si fa scuola, che nasce nella comunità in cui è situato per farne parte, facendosi accogliere per accogliere a sua volta, che nasce dal quartiere per ritornarci, per dare voce ad unche è l’essenza più pura del teatro. Nella tragedia greca, ilè un elemento che riflette sul destino del singolo eroe protagonista, ma anche sul tema universale che la rappresentazione porta con sé.Proprio in questo senso sembra compiersi “in”, azione teatrale del progetto “Teatro Libera Tutti” che ha dato forma,a Pandemonium Teatro, ad uncon adulti e bambini in scena, per celebrare la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.Una riscrittura di “a una professoressa” di Don Lorenzo Milani, portata in scena mercoledì 20 novembre al Teatro di Loreto, primo atto di un progetto di performance e narrazioni corali che prenderanno forma in alcune ricorrenze particolari (i prossimi appuntamenti sono previsti in occasione del Giorno della Memoria e del 25 aprile).