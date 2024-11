Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Portorecanati affida a Moriconi la panchina

Francesco(foto) è il nuovo allenatore del, prende il posto di Daniele Degano. La squadra occupa il penultimno posto nel girone C didopo nove gare. Sabato gli arancioni sono attesi dalla partita interna con il Montecosaro quando ci sarà il debutto disullaportorecanatese. In serie D, si sono divise le strade tra il Castelfidardo e l’esperto attaccante Daniele Paponi. In Eccellenza si è chiusa la parentesi del civitanovese Claudio Tridici alla guida del fanalino di coda Fano sulla cuiè stato richiamato Antonio Aiello. Nel girone B di Promozione, Nico Stallone ha ritirato le dimissioni dalla guida della Sangiorgese Monterubbianese al termine di un vertice con la società. La dirigenza ha ribadito l’impegno a collaborare con Stallone per affrontare al meglio le prossime sfide, in particolare, si lavorerà con determinazione sul mercato invernale per rafforzare la rosa e rilanciare la squadra che occupa l’ultimo posto avendo conquistato 2 punti in 11 gare.