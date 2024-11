Romatoday.it - "Praticamente perfetta - La storia di Mary Poppins", spettacolo teatrale per bambini

Leggi su Romatoday.it

Domenica 1 dicembre alle 11.15 e alle 15.00, presso il teatro Tirso (via Tirso, 89 – zona Regina Margherita) ci sarà loper. Ladi” messo in scena dalla compagniaGattaNera.Chi di noi non ha mai fischiettato almeno una.