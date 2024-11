Latinatoday.it - Porto di Terracina: si studia un progetto per eliminare la barriera sabbiosa

Leggi su Latinatoday.it

SuldiComune e Regione Lazio puntano alache rende difficile l'accesso. La Regione ha acquisito i rilievi e le indagini necessarie per stabilire come liberare dal pericolo il transito marittimo. In questi giorni è stato anche consegnato al Comune di.