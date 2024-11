Pisatoday.it - Pontedera: si ribalta con l'auto lungo via Pisana

Leggi su Pisatoday.it

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 16.40 in via, nel Comune di, per un incidente stradale. Un uomo alla guida dell', risultato essere un 81enne residente a Capannoli, ha perso il controllo della vettura, finendo perrsi sulla sede stradale.