Monzatoday.it - Pioggia e vento portano via lo smog: stop ai divieti

Leggi su Monzatoday.it

aidi circolazione (ma non solo) per far fronte allo. “In base ai dati pubblicati dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) Lombardia – si legge nella nota diffusa dalla Regione Lombardia nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 novembre - e in considerazione delle.