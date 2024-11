Vanityfair.it - Perché dovremmo tutti mobilitarci e sostenere la ricerca per il tumore al pancreas

In occasione della giornata mondiale della lotta alla neoplasia, abbiamo fatto il punto sui numeri e cause di una malattia che nel 2023 in Italia ha colpito quasi 15mila persone, attestandosi come la terza causa di morte per cancro nel mondo