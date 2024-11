Fanpage.it - Perché dobbiamo stare attenti a parlare di plagio riguardo Gazzelle e i Pinguini Tattici Nucleari

Leggi su Fanpage.it

Oggi siamo chiusi in un loop culturale per cui ci pare più facilediquando una canzone ha le stesse “vibe” di un’altra, cioè quando ne ricorda lo stile, l’energia, lo spirito profondo. È il caso di "Islanda" deie "Destri" di: ma le cose non stanno proprio così.