Messinatoday.it - "Per non dimenticare": sulla Tommaso Cannizzaro una panchina per la vita contro la violenza sulle donne

Leggi su Messinatoday.it

"Per non, unaper lala". Appuntamento il 27 novembre alle ore 11,45 in viaCannizaro di fronte il palazzo di Giustizia con l'evento a cura di Al tuo fianco, Fidapa sezione Messina e Soroptimist club Messina.A partecipare.