Ilrestodelcarlino.it - Paura in via Toti, auto prende fuoco: salvo il conducente

ieri per un’improvvisamente andata anel cortile di un’abitazione in via. Il proprietario del mezzo, una Bmw 520 diesel, era alla guida intento a fare le manovre utili a parcheggiare il veicolo nel box retrostante la casa quando, insospettito dal fumo che usciva dal cofano, ha interrotto gli spostamenti per verificare l’accaduto. Appena sollevato il cofano del motore il principio d’incendio in atto, alimentato dal flusso d’aria, ha preso corpo trasformandosi in fiamme intense che, in pochi istanti, hanno completamente avvolto il veicolo. A dare l’allarme i familiari dele vari residenti nella palazzina di fianco. Nel giro di breve tempo sono giunti sul posto due mezzi dei vigili deldi San Felice. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato.