Paura in una scuola a Bari intruso entra in classe e picchia uno studente Il preside | Siamo sotto choc abbiamo provato a fermarlo

Leggi su Orizzontescuola.it

Un grave episodio di aggressione si è verificato ieri mattina in un istituto scolastico di. Come segnala Tele, unomaggiorenne è stato aggredito in, durante una lezione, da un estraneo che era riuscito a introdursi nell'edificio scolastico. Il giovane è stato soccorso dal 118 e, fortunatamente, le sue ferite non sono gravi.L'articoloin unainuno. Il: “” .