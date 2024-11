Sport.quotidiano.net - Panichi, presidente Figc Marche: "Situazione rosea, male gli impianti"

Ledel pallone stanno benone: giovanili in crescita, settore femminile raddoppiato, nuovi arbitri, nuova legge sullo sport digerita a fatica ma senza gravi ripercussioni tra le società. Insomma: un quadro più che roseo se non fosse per lasportivi, spesso carenti o inadeguati ai campionati che ospitano. È il quadro tracciato in conferenza stampa da Ivodella, riconfermato a settembre al vertice del calcio regionale. Un quadro più che positivo rafforzato dal primato italiano nel rapporto tra tesserati e abitanti, ma anche tra società e abitanti. I numeri del movimento sono lusinghieri, a partire dal calcio a undici al femminile, che quest’anno vede al via un campionato d’Eccellenza con 14 squadre, lo scorso anno erano 7, un dato che fa sorridere e che fa bene allo sport.