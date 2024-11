Forlitoday.it - Open day al centro di formazione professionale "Don Bosco" dei Salesiani

Leggi su Forlitoday.it

Sabato 23 novembre e sabato 7 dicembre come annualmente accade, ricorre l'appuntamento presso la sede salesiana in via Episcopio Vecchio 9 dell'day, evento che permette ai ragazzi di orientarsi rispetto alla scelta futura nella. Ilorganizza pomeriggi.