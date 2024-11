Trevisotoday.it - Omicidio di Fiera, le difese: «Contestazioni fragili e testimonianze contradditorie»

Leggi su Trevisotoday.it

Assoluzione in quanto la partecipazione al presuntonon è provata e le unicheche li chiamano in causa sono quelle del "clan" dei Kolgeci, che appaiono oltre modo contraddittorie. In attesa del 2 dicembre prossimo quando sarà la volta delle arringhe degli avvocati Mauro.