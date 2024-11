Reggiotoday.it - Nuovo palazzo di giustizia, Romeo: "Completare l’opera sarà un segnale di riscatto"

Leggi su Reggiotoday.it

La Commissione controllo e garanzia si è riunita per esaminare l'iter che ha portato alla consegna, la scorsa settimana, del cantiere per la realizzazione deldiall'impresa incaricata, con la previsione di completamento in un arco di 24 mesi. Durante la seduta.