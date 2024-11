Scuolalink.it - Nuovo codice della strada: misure decisive per una maggiore sicurezza

Il governo italiano ha introdotto una riforma significativa al, approvata di recente dal Senato, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti e i comportamenti pericolosi al volante. Tra le novità principali spiccano norme più severe per chi guida in stato di ebbrezza, sotto l’effetto di droghe, utilizza il cellulare o supera i limiti di velocità. Nonostante l’obiettivo dichiarato di garantiresulle strade, alcuni critici ritengono che il provvedimento possa avere anche finalità economiche. Guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di droghe: tolleranza zero La riforma adotta un approccio molto rigido verso chi guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Le multe per guida in stato di ebbrezza variano in base al tasso alcolemico, con sanzioni che raggiungono i 6.