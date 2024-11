Primacampania.it - Nuovo Apple Premium Partner R-Store apre al MaxiMall Pompeii

NAPOLI – R-, leader nel retailin Italia, si prepara a inaugurare unpunto venditapresso ildi Torre Annunziata. L’apertura, prevista per giovedì 28 novembre alle ore 10:00, segna un’ulteriore espansione della rete di negozi R-, che supera ora i 100 punti vendita a livello nazionale. Il, situato al piano terra del centro commerciale nella piazza Est, si inserisce perfettamente nell’ambiente dinamico del, il più grande centro commerciale del Sud Italia. Con oltre 140 negozi, 30 ristoranti, un cinema multisala e persino un hotel, iloffre un contesto ideale per l’esperienza d’acquisto esclusiva proposta da R-.In occasione dell’apertura, R-ha annunciato una settimana di sconti e promozioni speciali per i clienti.