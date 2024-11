Oasport.it - Nuoto, Nicolò Martinenghi: “Presto la decisione sui Mondiali di Budapest”

non ha ancora sciolto le riserve sulla propria partecipazione aidiin vasca corta, in programma a dicembre: l’azzurro, che da gennaio si sposterà dalla Lombardia a Verona per allenarsi e cambierà tecnico, potrebbe saltare la rassegna iridata.L’azzurro ha acquisito il diritto di partecipare alla rassegna iridata grazie alla qualificazione ottenuta ai Giochi di Parigi 2024, nei quali si è laureato campione olimpico nei 100 metri rana: dopo isi concluderà il rapporto con il tecnico Marco Pedoja.Al suo posto la guida tecnica sarà assunta da Matteo Giunta, il quale a partire da gennaio 2025 lo seguirà presso il Centro Federale di Verona, dove il campione olimpico in carica si trasferirà in seguito alla chiusura della piscina di Busto Arsizio.Daniel Wiffen rinuncia ai2024 in vasca corta aL’azzurro ha così parlato all’ANSA della rassegna iridata ormai alle porte: “A breve termine sto decidendo se fare idi dicembre ain vasca corta oppure no.