Lidentita.it - No al corteo del Blocco Studentesco. Sicurezza o censura?

Leggi su Lidentita.it

Il rischio di “tensioni” è troppo alto, ilnon si fa: è con questa motivazione che la Questura di Milano ha notificato il divieto alprevisto per il 30 novembre, organizzato dal. Le possibili reazioni antifasciste potrebbero compromettere la manifestazione, quindi le istituzioni milanesi hanno deciso di non correre il rischio. . No aldel? L'Identità.