Lopinionista.it - NeoConnessi, WindTre promuove un uso sicuro della tecnologia

ROMA – In occasioneGiornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza,conferma il proprio impegno per il benessere dei più giovani e, attraverso il programma, mette a disposizione le proprie competenze perre un uso. L’utilizzo di internet è imprescindibile nell’epoca che stiamo vivendo, ne è testimonianza il vivace dibattito di psicologi e pedagogisti sui rischi connessi all’esposizione prolungata al web senza regole da parte dei più giovani.Dal 2018,con il programmamira a sensibilizzare i giovani a un utilizzodel web. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato, ha già coinvolto oltre un milione e mezzo di bambine e bambini delle classi quarta e quinta elementare e da quest’anno raggiungerà anche gli alunni e gli insegnanti delle scuole medie.