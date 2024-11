Padovaoggi.it - Negrita in concerto al Gran teatro Geox di Padova

Leggi su Padovaoggi.it

, uno dei gruppi rock più longevi e influenti del panorama musicale italiano, annunciano il proprio ritorno dal vivo in Veneto il prossimo anno per presentare il loro nuovo album: appuntamento da non perdere il 19 aprile 2025 aldi!I biglietti saranno.