Negramaro con amore | ‘La voglia di sognare è il nostro manifesto’

Un cielo senza stelle toglieva ai navigatori di una volta le coordinate per individuare la rotta. Ed è con questa coscienza antica che ine hanno cercate di luminosissime per riprendere il largo con “Free Love”, nuovo album d’inediti (in uscita domani) che raccontano davanti alla telecamera di “Soundcheck”, il format musicale disponibile pure sul sito web e sui social delgiornale. Qualche tempesta Giuliano Sangiorgi & Co. l’hanno dovuta affrontare negli ultimi mesi - il diciannovesimo posto di “Ricominciamo tutto” a Sanremo o il tour negli stadi interrotto dopo soli tre concerti - ma il nuovo album riporta la barra a dritta con la forza di una creatività nuova e la presenza di uno stuolo di amici, tra cui Malika Ayane, Fabri Fibra, Jovanotti, Elisa, Aiello, Niccolò Fabi, Tiziano Ferro e l’islandese JJ Julius Son.