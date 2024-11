Ilgiornaleditalia.it - Nba: Cleveland torna subito a vincere, ok Golden State e New York

Successi anche per OKC e Houston, Philadelphia in crisi(STATI UNITI) - Nemmeno il tempo di leccarsi le ferite cheriparte. Incassata contro Boston la prima sconfitta stagionale dopo 15 vittorie su 15, i Cavsnoal successo travolgendo 128-100 una decimata New Orleans