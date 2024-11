Secoloditalia.it - “Nazismo rosso” alla Sapienza: collettivi ancora all’assalto degli studenti di destra, vigilante ferito (video)

La strategia della tensione, alimentata dsinistra nelle università, fa segnare un altro capitolo vergognoso. Dopo l’aggressione deiai danni dei ragazzi di Azione universitaria avvenuta all’Università Lanella serata di mercoledì, oggi una delegazione dei parlamentari di Fratelli d’Italia ha deciso di presenziare nell’ateneo per verificare l’agibilità e il corretto svolgimento delle lezioni e delle elezioni. Ma l’accoglienza è stata pessima e inaccettabile, da parte dell’estrema sinistra, che ha rivolto loro cori come “Fuori i fascisti dall’università” davantifacoltà di farmacologia, aumentando la tensione. Non sono nuove le scorrerie dei, che già la scorsa settimana all’università di Trento avevano impedito il volantinaggio di Azione universitaria.