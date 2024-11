Lanazione.it - Natale a Pistoia, il 23 novembre si accendono luci, eventi e attrazioni

, 212024 -, musica,, creature fantastiche e divertimento: al via il 23Città del. Il programma è stato presentato oggi in Consiglio Regionale. Alle 17, in una piazza del Duomo animata con videomapping natalizie, il sindaco Alessandro Tomasi accenderà l'Albero di. Ad allietare la festa ci saranno il concerto “I Grilli sotto l'albero” del coro I Grilli Cantanti diretto daa Innocenti Caramelli, e il concerto “È magia il” di Banda Zenzero e Tempo Futuro aps. “si illumina e si anima grazie alle tante proposte in calendario fino alla Befana, che arricchiscono le belle delle città. Sarà possibile camminare lentamente per le stare e le piazze cittadine per ritrovare quel senso di meraviglia, quello spirito di condivisione, quella voglia di stare insieme e di godere delle piccole cose che è parte del” dicono Gabriele Sgueglia, assessore alle Attività produttive, Benedetta Menichelli, assessore alla Cultura, Alessandro Sabella, assessore alle Tradizioni.