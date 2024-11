Napoliaggredito infermiere e vigilante

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.23 In preda ad alcol e droga, un uomo ha prima aggredito unmentre era in attesa di visita al Pronto Soccorso e poi una guardia giurata arrivata in soccorso del sanitario. E' accaduto la notte scorsa all'ospedale Evangelico Betania di Napoli. Lo ha raccontato il direttore della struttura Vincenzo Bottino denunciando: "Siamo in uno stato di guerra, ora basta". Le aggressioni nell'ospedale religioso del quartiere Ponticelli di Napoli sono sempre più frequenti.