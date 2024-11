Calcionews24.com - Napoli-Roma, Ciro Ferrara: «Che sfida tra Conte e Ranieri. Ecco in cosa sono simili. I due uomini del match saranno un difensore azzurro e un centrocampista giallorosso»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di, ex, sulladi Serie A tranel prossimo turno di campionato. I dettagliha avuto una serie di incroci con Claudio, il più importante dei quali da giocatore del, ma non mancò anche un avvicendamento in panchina. Oggi, nella veste di opinionista, interviene .