Wired.it - Napoli-New York, cosa ce ne facciamo di questo film nel 2024?

Tratto da un soggetto di Fellini e Pinelli, realizzato da Salvatores è unche racconta l'idea stereotipica degli italiani d'epoca, che non vuole essere realistico ma al tempo stesso non ha (quasi) mai la maestria per avere un senso come favoletta