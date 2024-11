Secoloditalia.it - “Napoletani nel Mondo”, a dicembre a Monte di Procida il Festival che rilancia la canzone partenopea

Venerdì 13 e sabato 142024 si terrà il “nel”, la rassegna canora – promossa dalla piattaforma di comunicazione hbbtv “nel” – organizzata da “Napoletana Comunicazioni”. L’evento si svolgerà presso l’incantevole complesso turistico “Al chiar di luna” adidi Domenico Mazzella e sarà trasmesso sul web (nel.com) in tutta Italia sui canali digitali terrestri ai numeri 68, 209 e 268. A condurre saranno Beppe Convertini, volto noto Rai, e Magda Mancuso (insieme nella foto in alto), presentatrice e conduttrice tv. La direzione artistica è affidata al giornalista Diego Paura, responsabile della redazione Spettacoli del “Roma”.A partecipare all’attesa kermesse canora saranno 20 artisti talentuosi del panorama musicale partenopeo, selezionati per esibirsi sul palco proponendo dei brani inediti e/o classiche napoletane.