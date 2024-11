Triesteprima.it - Morta dopo l'incidente di caccia, la vittima si chiamava Denise Marzi Wildauer

TRESTE - Sila donna deceduta nella tarda serata di ieri 21 novembre in seguito a undiavvenuto in mattinata a Basovizza. Nata il 27 marzo del 1964, aveva lavorato come agente di commercio. Era la sorella del presidente di Trieste Trasporti.