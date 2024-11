Milanotoday.it - Milan-Juventus: probabili formazioni e dove vedere il match in TV

Leggi su Milanotoday.it

Si avvicina sempre di più uno dei bigdella stagione, si affrontano, due squadre che fino ad ora non hanno convinto a pieno l’opinione pubblica.I rossoneri, dopo la grande vittoria contro il Real Madrid, sono incappati in un rocambolesco 3 a 3 in trasferta a Cagliari e.