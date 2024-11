Sbircialanotizia.it - Mika, tre concerti in Italia nel 2025: “Sarà estate indimenticabile”

La popstar si esibirà il 19 luglio all'Umbria Jazz Festival, il 20 luglio al No Borders Music Festival e il 22 luglio all’Este Music Festival. "Per me è seconda casa, saranno serate magiche"torna incon tre nuovi appuntamenti estivi. La popstar si esibirà il 19 luglio all’Arena Santa Giuliana di Perugia nell'ambito .