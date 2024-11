Ilfattoquotidiano.it - Mia Khalifa su Julian Alvarez: “Non esco con chi non è abbastanza grande da ricordare dove si trovava l’11 settembre”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In queste ore si parla molto dell’attaccante dell’Atletico Madrid e della Nazionale Argentina Julián Álvarez. Tanti gol? Giocate spettacolari? Niente di tutto questo. Alcuni media hanno attribuito al calciatore una presunta relazione sentimentale con l’ex attrice di film per adulti Miache però, ha smentito queste voci sul proprio profilo X.Anche senza citare direttamente, la 31enne oggi modella e imprenditrice ha garantito che i due non si stanno frequentando, spiegando anche le ragioni per cui non uscirebbe mai con il giocatore campione del mondo 2022: “Giusto per chiarire le cose: noncon nessuno e, se lo facessi, sicuramente non sarebbe con qualcuno che non èdasi“. Ovviamente Miasi riferisce al tragico attentato alle Torri Gemelle di New York datato 112001.