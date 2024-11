MG HS cinque stelle nei test Euro NCAP

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – MG conquista diversi riconoscimenti in materia di sicurezza e di convenienza all’acquisto. Il nuovo C SUV MG HS ha conquistato il massimo punteggio nei rigorosi e severisulla sicurezza condotti da. La HS si è distinta per la capacità di assicurare la massima protezione agli occupanti adulti e bambini e .