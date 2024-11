Feedpress.me - Meteo, ondata di maltempo in Italia. Neve e freddo gelido al Nord, vento di burrasca e mareggiate al Sud

Leggi su Feedpress.me

Il soffiodella Dama Bianca investe l’, con il termometro in picchiata e lache si affaccia anche a bassa quota . L’diartico non accenna a placarsi, accompagnata da forti venti e. Per domani la Protezione Civile ha emesso l’allerta gialla in nove regioni, dall’Abruzzo al Molise, specie sui settori costieri e appenninici. Durante la notte ad Aosta.