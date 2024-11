Sbircialanotizia.it - Meloni a italiani a Buenos Aires: “Patria è casa che piedi lasciano, ma cuore mai”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Oggi ha incontrato la comunità italiana al Teatro Coliseo diLa presidente del Consiglio Giorgiaè intervenuta oggi al Teatro Coliseo di, dove ha incontrato la comunità Italiana. "È la mia prima visita in America Latina e non potevo farla senza passare del tempo con voi in questo magnifico teatro .