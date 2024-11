Lapresse.it - Medioriente: Herzog, mandati Cpi oltraggiosi, giorno buio per giustizia

Milano, 21 nov. (LaPresse) – “Questo è unper la. Unper l’umanità. Presa in malafede, l’oltraggiosa decisione della Corte penale internazionale ha trasformato launiversale in uno zimbello universale. Si fa beffe del sacrificio di tutti coloro che lottano per la, dalla vittoria degli Alleati sui nazisti a oggi”. Lo ha scritto il presidente d’Israele Isaacin un post sui social, commentando id’arresto emessi nei confronti di Netanyahu e Gallant. “In realtà, la decisione ha scelto la parte del terrore e del male rispetto alla democrazia e alla libertà, trasformando il sistema stesso dellain uno scudo umano per i crimini contro l’umanità di Hamas”, ha aggiunto, “questo cinico sfruttamento delle istituzioni giuridiche internazionali ci ricorda ancora una volta la necessità di una vera chiarezza morale di fronte a un impero iraniano del male che cerca di destabilizzare la nostra regione e il mondo, e di distruggere le stesse istituzioni del mondo libero”.