Medioriente Borrell | Mandati arresto Cpi non sono decisione politica

(LaPresse) – L’Alto rappresentante dell’Unione Europea, Josep, ha sottolineato che idiemessi dalla Corte penale internazionale contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e i funzionari di Hamasuna questione legale e non, e chevincolanti per tutti i 27 Paesi membri dell’Ue e per gli altri firmatari della Corte penale internazionale. “La tragedia di Gaza deve finire”, ha dettoai giornalisti durante una visita in Giordania, “Non è una. È ladi una corte di giustizia internazionale, e ladella corte deve essere rispettata e attuata”. “Questaè vincolante per tutti gli Stati parte della Corte, tra cui tutti i membri dell’Unione Europea”, ha aggiunto.