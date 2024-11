Ilgiorno.it - Medico accusato di violenza sessuale aggravata su nove giovani pazienti: possibile rito abbreviato

Milano, 21mbre 2024 – Avrebbe abusato ditra Milano e Lodi e sulla sorte deldeciderà il gup di Milano Luigi Iannelli il prossimo 6 dicembre sull'ammissione del, che prevede lo sconto di un terzo sulla pena in caso di condanna. Ildi guardia èdinei confronti di. Il pm Alessia Menegazzo, titolare delle indagini, aveva chiesto per lui l'immediato, poi concesso dal gip Cristian Mariani. Oggi la difesa ha presentato istanza dicondizionato, in particolare da una consulenza tecnica difensiva su alcuni aspetti medici. Il professionista, che lavorava tra Milano e Lodi, era stato destinatario di due ordinanze cautelari poiché, secondo l'accusa, avrebbe abusato dellecon il pretesto di visitarle, "utilizzando metodi fraudolenti e repentini - come aveva scritto il giudice per le indagini preliminari Cristian Mariani - per superare la loro resistenza".