MEDIASET FESTEGGIA THIS IS ME: "SFIORATO IL 30%. UN GRAZIE SPECIALE A SILVIA E MARIA"

Ieri su Canale 5 esordio vincente per “is me”, leader assoluto della serata, così inizia la nota ufficiale di Cologno Monzese perre lo show diToffanin.Nel dettaglio “is me” ha conquistato 3.213.000 spettatori totali e il 22.24% di share che sale al 25% sul target commerciale.Il primo dei tre appuntamenti con lo show condotto daToffanin, che celebra e racconta i grandi talenti nati ad “Amici” in 24 edizioni, ha toccato picchi di oltre 4.100.000 spettatori eil 30% di share.Numeri record anche tra i giovani dove “is me” raggiunge una media del 29.5% di share sul target 15-34 anni.Giancarlo Scheri, direttore Canale 5:L’eccellente risultato della prima delle tre serate evento di ‘Is Me’, per noi è un grande motivo di orgoglio!Toffanin ha raccontato in maniera straordinaria i talenti nati ad ‘Amici’, diventati oggi grandi protagonisti della musica, della danza e dello spettacolo nazionale e internazionale.