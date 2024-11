Mbe svolta storica | cambia nome e diventa Fortidia

Leggi su Ildenaro.it

Mbe Worldwide ha oltre 30 anni di storia, era nata in America come servizio di cassette postali, gli albori della logistica: importata in Italia nel 1993 da Graziano Fiorelli oggi è una multinazionale che si occupa ancora di logistica e spedizioni ma anche di e-commerce, marketing e stampa, e quelnon la rappresenta più. Per questo il gruppo, oggi guidato dal figlio Paolo Fiorelli,in, richiamando l’espressione latina ‘Fortis Idea’ per fare da ‘umbrella brand’ a tutte le aziende del gruppo: PrestaShop, Mail Boxes Etc., PostNet, PACK & SEND, World Options, AlphaGraphics, Multicopy, Print Speak, GEL Proximity e Spedingo. “Il nuovo brand riflette il nostro costante impegno nell’aiutare aziende e consumatori a moltiplicare le opportunità di business.riflette appieno la nostra forza, resilienza e dedizione quotidiana nel supportare i clienti – spiega Fiorelli – e questo è chiaramente riflesso nel purpose del gruppo: Empowering People locally to Power Business globally”.